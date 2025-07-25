فورًا .. أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة إن منظومة امتحانات الثانوية العامة تضمنت إجراءات مشددة لا تسمح بوجود أي خطأ بها، وأي خطأ لا يقبل أي نوع من التهاون.

فتح باب التظلمات

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” على أنه تم فتح باب التظلمات أمام الطلاب وأولياء الأمور لرؤية نموذج الامتحانات والإجابات المعتمدة، وحال وجود أي درجات يتم تدوينها وتسليمها الكنترول.

وشدد على أن أي درجات سيتم حصول الطالب عليها فورا، والوزارة تخطر مكتب التنسيق بأي درجات حصل عليها الطالب، موجها الدعوة للطلاب وأولياء الأمور بالتوجه لمراجعة الدرجات.

وشدد على أن كم المعلومات والشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هدفها التشكيك، وهناك متابعة مستمرة على مدار الساعة بشأن ما يتم نشره.

العلم والسعي نحو الهدف

من جانبها؛ قالت ولية أمر طالبة بالثانوية العامة إن نجلتها جنة محمد بدوي كانت تذهب للامتحانات وتعود تراجع معها، ولم يكن أمامها إلا العلم والسعي نحو الهدف.

وأضافت أن نجلتها لم تعاني من وجود صعوبة في الامتحانات خلال فترة الامتحانات، متسائلة: «من يضمن لي درجات التظلم إنها ترجع؟، لابد من تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير».