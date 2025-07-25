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أزهري يوجه رسالة لـ سوزي الأردنية بعد النجاح في الثانوية العامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أزهري يوجه رسالة لـ سوزي الأردنية بعد النجاح في الثانوية العامة

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

حذر الشيخ عطية محمد عطية، من علماء الأزهر الشريف، من الاستخدام غير السليم لـ السوشيال ميديا، موضحًا أن هناك سلبيات كثيرة ظهرت في المجتمع بسبب ما يتم عرضه عبر منصات السوشيال ميديا.

وأضاف العالم الأزهري، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الشخص عندما كان يسأل شاب بالثانوية العامة، عن طموحة بالمستقبل، كان يقول الانضمام لكلية الطب أو الهندسة، ولكن الآن الشباب أصبحت تقول" نفسي أطلع يوتيوبر ومسؤول محتوى على السوشيال".

ولفت إلى أن هناك أمر كارثي وهو فتنة المال و الشهرة، فالشباب يبني الشهرة خلال دقائق من خلال الظهور على الأنترنت من البيت، ولكن طالب الطب أو الهندسة يدرس لسنوات طويلة من أجل الوصول للشهرة.

أزهري يوجه رسالة لـ سوزي الأردنية

 

وأشار إلى أننا ندعوا الله أن يحمي أولادنا من فتنة الشهرة، ووجه رسالة لـ سوزي الأردنية، التي نجحت في الثانوية العامة بمجموع 50%، والتي قامت بتجميع 900 ألف جنيه من السوشيال ميديا في نصف ساعة بعد الظهور وحديثها عن رغبتها في دخول كلية من كليات القمة بالأموال، قائلا:" علينا أن نقيم حملة على مثل هذه الشخصيات التي تروج للأشياء الحرام، ونمنعها".

ولفت إلى أن هذه الشخصية تقوم بأشياء غير هادفة، تسبب مشكلات في المجتمع، وعلينا التصدي لمثل هذه الشخصيات التي تؤثر على المجتمع، وإذا أردنا أن نعرف مستقبل الأمة، ننظر لـ شبابها.

الأزهر الأزهر الشريف السوشيال ميديا سوزي الأردونية

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