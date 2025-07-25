ربيع الغفير: موقف الأزهر ومصر تجاه فلسطين غير قابل للمزايدة

قال الدكتور ربيع الغفير أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر، إن الشخص عليه أن يحذر من تنصيب نفسه حكما على الآخرين، مستشهدا بالهجوم على الأزهر الشريف بعد حذف بيان دعم أهل غزة الأخير، قائلا "سلسلة من المزايدات على الأزهر وحذف البيان لمصلحة عامة لا يراها الكثير".

وأضاف ربيع الغفير، في خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، موقف الأزهر من قضايا الأمة وخاصة القضية الفلسطينية والقدس الشريف، فالأزهر موقفه واضح وضوح الشمس ولم يداهن يوما بل بالعكس البيانات والقرارات في منتهى الحسم والشدة ومنتهى الصرامة.

وأشار إلى أن موقف الأزهر غير قابل للمزايدة في قضايا الأمة والذي لا يعلم يجب أن يسكت ويتقى الله ولا يصدر اتهامات باطلة ليس لها خلفية أو دراية، فالأزهر هو القلب الكبير الذي يحمل هموم الأمة وآلامها.

وأكد أن موقف مصر غير قابل للمراهنة والمزايدة، قائلا : لو فهمت لعلمت أن لك فخاخا تنصب لترويج شائعات باطلة والتشكيك في رموز الأمة بل وفي الدولة نفسها التي تحمل على عاتقها هموم العالم الإسلامي.