قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للعام الثالث على التوالي.. نوستالجيا 90/80 تعود على مسرح البالون
مواعيد مباريات الأهلي في الكونفدرالية والدوري وكأس عاصمة مصر
بالتوقيت الشتوي 2026.. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الخفيف والأتوبيس الترددي
5 سيارات كهربائية في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر
نور ندا: مصر تستحوذ على 40% من التبادل التجاري الروسي مع أفريقيا
واشنطن توافق على صفقة محتملة بقيمة 2.1 مليار دولار لبيع صواريخ باتريوت لأوكرانيا
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز
تعليق قوي من مدرب الهلال قبل مواجهة الفتح بالدوري السعودي
نور ندا: محطة الضبعة تنقل مصر إلى العصر النووي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لروسيا الاتحادية والمجر
الطقس غدًا السبت.. أمطار وشبورة والصغرى تصل 8 درجات
بسبب مخاطر أمنية.. واشنطن تأمر بإجلاء موظفين غير أساسيين من سفارتها في الرياض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالميكروفونات.. نداءات التوعية تجوب شوارع سمسطا لدعم حملة التطعيم ضد الحصبة ببني سويف

صحة بني سويف
صحة بني سويف

لجأت الإدارة الصحية بمركز سمسطا جنوب محافظة بني سويف إلى استخدام مكبرات الصوت المثبتة على سيارة تجوب الشوارع لبث النداءات والرسائل التوعوية، بالإضافة إلى تعليق اللافتات بالشوارع المختلفة لحث الأسر على المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتورة رشا خليفة، مدير الإدارة الصحية بسمسطا، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بشأن تكثيف جهود التوعية والتعريف بأهمية الحملة القومية، والوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة، بما يسهم في رفع معدلات التغطية بالتطعيم وتحقيق المستهدف منها.

وتضمنت التحركات استخدام مكبرات الصوت لتوجيه رسائل مباشرة إلى المواطنين في الشوارع والمناطق السكنية، للتعريف بأهمية التطعيم وضرورة حرص أولياء الأمور على اصطحاب أطفالهم إلى الفرق الطبية والوحدات الصحية للحصول على الجرعات المقررة، مع التأكيد على أن التطعيم يمثل وسيلة أساسية للوقاية من الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية وأن التطعيم بالمجان.

وحرصت الإدارة الصحية بسمسطا على تنويع وسائل التوعية والتواصل المباشر مع الأهالي، وعدم الاكتفاء بالوسائل التقليدية، من خلال التحرك الميداني والوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية، لضمان وصول الرسائل الصحية إلى أكبر شريحة ممكنة.

كما تستهدف هذه الجهود تعزيز وعي الأسر بأهمية الالتزام بالتطعيمات المقررة، والتعاون مع الفرق الطبية المشاركة في الحملة، وتيسير وصول الأطفال المستهدفين إلى الخدمات الوقائية، بما يدعم جهود الدولة في حماية صحة الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية.

وتواصل الإدارة الصحية بسمسطا متابعة أعمال الحملة وتكثيف الأنشطة التوعوية والميدانية، بالتوازي مع جهود الفرق الطبية، لضمان الوصول إلى المستهدف وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة من المواطنين.

بني سويف سمسطا صحة سمسطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

شهادات

شهادات الادخار بعد رفع الفائدة في بنكي الأهلي ومصر.. كم تبلغ أرباح 100 ألف جنيه؟

أسعار السلع التموينية

30 سلعة بأسعار مخفضة ضمن مقررات تموين شهر نوفمبر 2026.. تعرف عليها

التماسيح

مفاجأة بشأن ظهور التماسيح في المصارف والترع.. تهريب من أسوان إلى الوجه البحري

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

جمعة مشهور

استقرار حالة جمعة مشهور بعد تعرضه لوعكة خلال مباراة طلائع الجيش والاتحاد

بطولة العالم للسباحة بالزعانف

مصر تتوج بلقب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات بشرم الشيخ

ملعب أوشن

باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بالفوز على لوهافر 5-1

بالصور

5 أنماط للكبد الدهني.. دراسة تكشف اختلاف مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وفشل الكبد

أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني

ما نقص الفيتامين الذي يسبب ظهور بقع بيضاء على الجلد؟.. أسباب متعددة وطرق العلاج

ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

أفضل أنواع الجبن الصحية.. قراءة الملصقات ضرورة

أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد