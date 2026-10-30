بالميكروفونات.. نداءات التوعية تجوب شوارع سمسطا لدعم حملة التطعيم ضد الحصبة ببني سويف

لجأت الإدارة الصحية بمركز سمسطا جنوب محافظة بني سويف إلى استخدام مكبرات الصوت المثبتة على سيارة تجوب الشوارع لبث النداءات والرسائل التوعوية، بالإضافة إلى تعليق اللافتات بالشوارع المختلفة لحث الأسر على المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتورة رشا خليفة، مدير الإدارة الصحية بسمسطا، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بشأن تكثيف جهود التوعية والتعريف بأهمية الحملة القومية، والوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة، بما يسهم في رفع معدلات التغطية بالتطعيم وتحقيق المستهدف منها.

وتضمنت التحركات استخدام مكبرات الصوت لتوجيه رسائل مباشرة إلى المواطنين في الشوارع والمناطق السكنية، للتعريف بأهمية التطعيم وضرورة حرص أولياء الأمور على اصطحاب أطفالهم إلى الفرق الطبية والوحدات الصحية للحصول على الجرعات المقررة، مع التأكيد على أن التطعيم يمثل وسيلة أساسية للوقاية من الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية وأن التطعيم بالمجان.

وحرصت الإدارة الصحية بسمسطا على تنويع وسائل التوعية والتواصل المباشر مع الأهالي، وعدم الاكتفاء بالوسائل التقليدية، من خلال التحرك الميداني والوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية، لضمان وصول الرسائل الصحية إلى أكبر شريحة ممكنة.

كما تستهدف هذه الجهود تعزيز وعي الأسر بأهمية الالتزام بالتطعيمات المقررة، والتعاون مع الفرق الطبية المشاركة في الحملة، وتيسير وصول الأطفال المستهدفين إلى الخدمات الوقائية، بما يدعم جهود الدولة في حماية صحة الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية.

وتواصل الإدارة الصحية بسمسطا متابعة أعمال الحملة وتكثيف الأنشطة التوعوية والميدانية، بالتوازي مع جهود الفرق الطبية، لضمان الوصول إلى المستهدف وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة من المواطنين.