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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: رفع 580 طنا من بؤر المخلفات والتراكمات

المخلفات والتراكمات
المخلفات والتراكمات
أ ش أ

 أعلن محافظ الغربية، الدكتور علاء عبد المعطي، أن الأجهزة التنفيذية شنت حملات نظافة مكبرة بعدة مراكز وأحياء بالمحافظة لرفع بؤر المخلفات والتراكمات أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري، والتي أسفرت عن رفع 580 طنا مخلفات .

وأوضح المحافظ في بيان اليوم الجمعة، أن الحملات شملت عدت مراكز وأحياء منها رفع 80 طنًا مخلفات بكل من حي أول طنطا ومركز ومدينة كفر الزيات، و70 طنًا بحي ثان طنطا، و60 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و50 طنًا بمركز ومدينة سمنود.

كما تم رفع 40 طنًا بكل من حي أول المحلة الكبرى، ومركز ومدينة السنطة، ومركز ومدينة بسيون، و35 طنًا بمركز ومدينة زفتى، و30 طنًا بكل من مركز ومدينة المحلة الكبرى ومركز ومدينة قطور، و25 طنًا بمركز طنطا.

وأكد المحافظ استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، وسرعة رفع المخلفات والتراكمات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي الأجهزة التنفيذية

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