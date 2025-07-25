خطيب الجامع الأزهر: العبد سيسأل يوم القيامة عن عمره عامة وشبابه خاصة.. فيديو

قال الدكتور ربيع الغفير أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر، إن العبد سيحاسب على الوقت يوم القيامة حسابا دقيقا ليس حسابا إجماليا بل تفصيلا.

واستشهد ربيع الغفير، في خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، بحديث النبي (لن تزول قدما عبد يوم القيامة، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه) والشباب جزء من العمر، وهذا لون بلاغي يسمى ذكر الخاص بعد العام، فالعبد سيسأل عن عمره عامة وسيسأل خاصة عن مرحلة الشباب، وهذا لأهمية الخاص المذكور بعد العام.

وأشار إلى أن النبي قال في الحديث الشريف "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ" وأخبرنا القرآن أن الإنسان سيندم ندما شديدا على تفريطه في عمره وتضييعه لزمانه، فهاذ من أمارات الغضب الإلهي إهدار العمر والشباب.

وأوضح أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول "ما ندمت على شئ من ندمي على يوم غربت شمسه نقص به أجلي ولم يزدد به عملي".

وأضاف أن الإنسان هو مجموعة من الأيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعض الإنسان.