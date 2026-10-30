بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.. ضبط 5 أشخاص بتهمة التعدي على مالك محل ووالده بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من تعرضه ووالده للاعتداء بالضرب باستخدام عصي خشبية على يد عدد من الأشخاص بمحافظة سوهاج.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة سوهاج بلاغًا من القائم على النشر ووالده، مالك محل زيوت، مصابين بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، بتضررهما من 5 أشخاص اتهموهما بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام عصي خشبية أمام محلهما بدائرة المركز.

لهو الأطفال

وأوضحت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات بينهم بسبب الجيرة ولهو الأطفال، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الخمسة، وبحوزتهم العصي الخشبية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بتاريخ 20 سبتمبر الماضي، بسبب الخلافات ذاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.