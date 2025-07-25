قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إحباط هجومين في الضفة الغربية
فينيسيوس يشعل أزمة داخل ريال مدريد بسبب مبابي
كيف تحافظ على صلاة الفجر؟.. الإفتاء: لا يؤديها إلا أصحاب النفوس المطمئنة
عملاق تحت الأرض يحتوي على 17 مليون طن من النحاس .. أين يوجد؟
إيهود باراك يدعو إلى عصيان مدني وإضراب عام حتى استقالة حكومة نتنياهو
مصر وقطر تؤكدان تواصل جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة
الفيضانات في إثيوبيا تدمر 50 منزلا بمدينة جامبيلا غرب البلاد
الصحة تنظم قافلة طبية متنقلة لدعم صحة المرأة في الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية
كيف تسجل رغباتك في تنسيق الجامعات 2025 دون أخطاء؟ التفاصيل الكاملة
صنع الله إبراهيم على جهاز تنفس صناعي.. والثقافة تتحرك لإنقاذه
صور أبناء أحمد عز وزينة الحقيقين| شاهد
83.6 % لـ التمريض.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

واعظة بالأزهر: "شاوروهن وخالفوهن" ليست من قول النبي

استشارة الزوجة
استشارة الزوجة
أحمد سعيد

أكدت الواعظة بـ الأزهر الشريف، أسماء أحمد، أن المقولة الشهيرة "شاوروهن وخالفوهن" المنسوبة إلى النبي محمد ﷺ لا أصل لها في السنة النبوية، بل تخالف فعله الشريف، مستدلة بموقف النبي ﷺ من السيدة أم سلمة رضي الله عنها يوم الحديبية، حين استشارها في موقف عصيب كان يهدد وحدة الصف الإسلامي.

وأوضحت الواعظة بالأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن النبي ﷺ بعد أن أمر الصحابة بالتحلل من العمرة عقب عقد صلح الحديبية، فوجئ بعدم تنفيذهم للأمر من هول المفاجأة، فدخل مهمومًا إلى خيمته، واستشار أم المؤمنين السيدة أم سلمة، التي أظهرت حكمتها وحنكتها في التقدير، فاقترحت عليه أن يبدأ بنفسه دون أن يكلم أحدًا، فيذبح هديه ويحلق رأسه، وهو ما فعله النبي ﷺ، فاقتدى به الصحابة فورًا.

وأضافت الواعظة بالأزهر الشريف أن مشورة أم سلمة كانت سببًا في تجاوز الموقف العصيب، مشيرة إلى أن النبي ﷺ لم يهمل رأيها، بل نفّذه، مما يؤكد قيمة مشاركة المرأة في الرأي واتخاذ القرار، بخلاف ما يروّج له البعض زورًا من تجاهل النبي ﷺ لآراء النساء.

واعظة بالأزهر تدعو الرجال للاقتداء بالنبي في استشارة الزوجة 

وانتقدت بعض الممارسات الحالية التي يتجاهل فيها بعض الأزواج مشورة زوجاتهم، معتبرين المال والقرارات أمورًا خالصة لهم وحدهم، قائلة: "مين هيكون أحرص على مصلحتك ومصلحة أولادك أكتر من زوجتك؟"، مشددة على أن الزوجة في كثير من الأحيان تكون الأعلم بظروف بيتها وزوجها، وقد يكون لديها رأي حكيم يغيب عن الرجل.

ودعت الرجال إلى الاقتداء بالنبي ﷺ في استشارته للنساء، والتأسي بحكمة السيدة أم سلمة رضي الله عنها، التي قدمت مشورتها للنبي ﷺ دون إلزام، بل بأسلوب راقٍ فيه تقدير واحترام، قائلة: "اعرضوا الأمور على زوجاتكم.. يمكن عندهم رأي ينقذ بيتكم من الانقسام".

الواعظة بالأزهر الأزهر شاوروهن وخالفوهن النبي استشارة الزوجة الزوجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

لحق بأبنائه الـ 6.. وفاة والد ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط الجامعي

تنسيق الجامعات 2025

الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

ابراهيم الكرداني

سكاكين بتقطعني.. إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

الإعلامي الرياضي هيثم عبد العزيز عامر

وفاة الإعلامي الرياضي هيثم عبد العزيز عامر

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.. رابط مباشر لبوابة الأزهر الإلكترونية

ترشيحاتنا

هالك هوجان

وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان عن عمر يناهز 71 عاما

وفاة طفل الجيت سكي

آدم مات.. قصة واقعة طفل الجت سكي بالساحل الشمالي

زواج النني

مبروك علينا الحسنات.. شقيقة النني ترد على مهاجميه

بالصور

أفضل الأطعمة لزيادة الوزن والتخلص من النحافة

أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة
أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة
أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة

أول ظهور لبطلة فيديو الخيانة الزوجية .. بدون خاتم زواجها

ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية
ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية
ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية

علاج ثوري لسرطان الثدي.. أخر تطورات توصل إليها العلم تطيل العمر وتمنع تفاقم المرض

أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%
أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%
أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%

شئون البيئة بالشرقية يجتمع بالرائدات الريفيات للتصدى لظاهرة السحابة السوداء | صور

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
تضامن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد