وليّ أمر عن نتائج الثانوية: ابني كان بياخد 3 دروس في المادة ولم يحقق حلمه

علق الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برناج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” على أزمة نتائج الثانوية العامة 2025.

العلم والسعي نحو الهدف

من جانبها؛ قالت ولية أمر طالبة بالثانوية العامة إن نجلتها جنة محمد بدوي كانت تذهب للامتحانات وتعود تراجع معها، ولم يكن أمامها إلا العلم والسعي نحو الهدف.

وأضافت أن نجلتها لم تعاني من وجود صعوبة في الامتحانات خلال فترة الامتحانات، متسائلة: «من يضمن لي درجات التظلم إنها ترجع؟، لابد من تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير».

وقال اللواء مدحت الحداد إن نجله محمد عبده الحجاج كان بياخد في المادة 3 دروس وكان من الناجحين، وتفاجأ بأنه لم يحقق حلمه أو الحصول على مجموع يحقق هدفه.