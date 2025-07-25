أقوى مما تتخيلون .. مصطفى بكري يردّ على حملة تشويه صورة مصر

وجه الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» رسالة لجماعة الإخوان؛ مؤكدا على أن الهدف الأساسي من الحملة التي تجرى ضد مصر تشويه سمعتها وإسقاطها، لكن الدولة المصرية أقوى مما تتخيلون.

التنظيم الدولي لجماعة الإخوان

وأكد على أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان هما الداعمين لذلك، ومن مصلحتهم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

تقدم في المفاوضات

لافتا إلى أن هناك تقدم في المفاوضات الأخيرة، وأن تعليق المفاوضات أمر طبيعي في سبيل المفاوضات المعقدة.

من جانب آخر؛ أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة أنه لايمكن الدفاع عن التصعيد العسكري الإسرائيلي الغير متناسب في قطاع غزة.