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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصدر أمني : جماعة الإخوان الإرهابية أفلست وتكرر نفس المزاعم يوميا

جماعة الإخوان الإرهابية. - أرشيفية
جماعة الإخوان الإرهابية. - أرشيفية
كتب مصطفى الرماح :

أكد مصدر أمني أن جماعة الإخوان الإرهابية  أصبحت تمر بحالة من الإفلاس وأن تكرار الجماعة الإرهابية لتلك المزاعم يأتى فى إطار محاولة التشكيك فى السياسة العقابية الحديثة ويؤكد على حالة الإفلاس التى تمر بها.

ونفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بوجود رسائل منسوبة لعدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل تتضمن الزعم بوجود إحتجاجات لتعرضهم لإنتهاكات.

وأكد المصدر أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء فى إطار ما شهدته المنظومة العقابية من تطوير وتحديث وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، وأنها تخضع للإشراف القضائى 

الإخوان جماعة الإخوان نزلاء السجون انتهاكات

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