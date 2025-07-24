علاقات راسخة.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقائه مع السفير السعودي بالقاهرة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل لقائه مع سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة السفير صالح بن عيد الحصيني، مشيرا إلى أنه تم الحديث عن العلاقات المصرية السعودية، خاصة أن السفير السعودي لا يتوقف على التواصل مع الجهات المصرية، للتنسيق بين مصر والمملكة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن السفير السعودي، أكد أن توجيهات قيادة المملكة السعي لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية، مشيدا بالمجالس التنفيذية بين مصر والمملكة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن السفير السعودي، أكد أن علاقته بمصر ليست بجديدة وأكد رسوخ تلك العلاقات بين الدولتين.

وأشار مصطفى بكري إلى أن السفير صالح بن عيد الحصيني أكد أن هناك توافقا كبيرا في مشاكل المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية مؤكدا حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.