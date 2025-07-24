مصطفى بكري: الرئيس السيسي متمسك بمواقفه الوطنية.. ويقف كحائط صد أمام مخطط التهجير

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي متمسك بمواقفه الوطنية، مشيرا إلى أنه يقف كحائط صد أمام مخطط تهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية.

وقال بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك مخططات إخوانية صهيونية أمريكية للتأمر ضد مصر، وبث الشائعات والأكاذيب، من أجل قبول مخطط التهجير.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر دائما مع كل أزمة يواجهها الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن المؤامرة على مصر كبيرة، ولكن على الشعب المصري أن يكون واعيا لما يحاك ضد الوطن.

واشار إلى أنه لا بد أن نكون في تلك الفترة في خندق واحد خلف القيادة السياسية، مؤكدا أنه لا بد أن نكون مع كل صوت وطني.