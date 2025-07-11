بكري: المشير طنطاوي كشف مؤامرات تحدث الآن .. ومصر قلب الخرشوفة

قال الإعلامي مصطفى بكري إن المشير طنطاوي كشف مؤامرات تحدث، وأكد أن هدفهم إسقاط الدولة المصرية.

مصطفى بكري: مصر قلب الخرشوفة

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج«حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن مصر قلب الخرشوفة، وإذا حققوا هدفهم ضاعت المنطقة بأكملها، لافتا إلى أننا مرينا بفترة فوضى من سرقة ونهب وقتل وخراب ومظاهرات فئوية واضطرابات وتدمير للمؤسسات وابتزاز، فضلا عن المحاولة للسيطرة على مؤسسات الدولة لصالح جماعة بعينها، والجيش تحمل ذلك، والشرطة عادت مرة أخرى.

الجيش والشرطة والشعب الواعي الفاهم أفسد مخطط أمريكا:

واستكمل «بكري»: «كنا حاسين إن بلدنا ضاعت مننا ومش هترجع تاني، فاكرين الأيام دي؟ وجود الجيش والشرطة والشعب الواعي الفاهم أفسد المخطط، المخطط دا هو ذاته المخطط الذي تحدث عنه كلينتون وأوباما والإدارة الأمريكية التي استعانت بجماعة الإخوان والفوضويين والبلطجية، علشان يدمروا البلد».