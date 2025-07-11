مصطفى بكري: أدوات المؤامرة تتنوع ما بين قوى خارجية وضغوط اقتصادية داخلية

حذّر الإعلامي مصطفى بكري من أن مصر تواجه واحدة من أخطر المؤامرات في تاريخها الحديث، مؤكداً أن ما يحدث ليس خلافًا سياسيًا عاديًا، بل خطة ممنهجة تستهدف إسقاط الدولة وإسكات صوتها الوطني المستقل.

أدوات المؤامرة

مشيرا إلى أن أدوات المؤامرة تتنوع ما بين قوى خارجية وضغوط اقتصادية داخلية، بالإضافة إلى أطراف داخلية من أصحاب المصالح والفاسدين.

وأكد بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن كشف عن ملامح هذه الحروب، التي تبدأ بإضعاف مؤسسات الدولة، ونشر الفتن، وبث الشائعات، ثم إشعال الفوضى بدعوى الإصلاح.

وقال إن ما حدث بعد ثورة 25 يناير أكبر دليل على تلك المخططات، حيث تم استهداف الشرطة ثم الجيش تمهيدًا لانهيار الدولة.