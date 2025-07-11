خطة شيطانية لضرب مصر من الداخل .. مصطفى بكري ينفعل على الهواء

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تواجه مؤامرة مدروسة تهدف لإسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار الداخلي، مشددًا على أن القضية لم تعد خلافًا سياسيًا أو أزمة عابرة، بل استهداف ممنهج لوطن بأكمله، تحركه قوى داخلية وخارجية تسعى لتفجير المجتمع من الداخل.

وأشار بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن حذر من حروب الجيل الرابع، والتي تبدأ بمحاولات إفشال الدول ثم إسقاطها، كما حدث في يناير 2011 حين تم استهداف الشرطة ثم الجيش، إلا أن وعي القيادة العسكرية حينها أحبط المؤامرة، بدعم من الشعب.

إسقاط الدولة

وأشار إلى أن القضية أكبر من خلاف سياسي، وأكبر من أي شيء آخر، سواء كان أزمة طارئة أو موقف معين، القضية هي مصر، فمصر هي المستهدفة والمطلوب إسقاطها.

