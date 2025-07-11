تستهدف إسقاط الدولة.. مصطفى بكري: الرئيس السيسي حذر من حروب الجيل الرابع

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن حذر أكثر من مرة من حروب الجيل الرابع، حروب إفشال الدولة الوطنية كمرحلة أولى، وإسقاطها كمرحلة أخيرة.

الهدف الأساسي إسقاط الدولة

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن هذا الأمر ليس جديد، بل رأينا ذلك سابقا، ومرينا بمرحلة 25 يناير 2011، والهدف لم يكن إصلاح أو تغيير، وأن الهدف الأساسي كان إسقاط الدولة.

وأشار إلى أنهم بدأوا بالتآمر على الشرطة،ثم المحاولة لتكرار نفس الأمر مع القوات المسلحة، لكن قيادة الجيش كانت واعية، وتعلم المخطط، كما أن المشير طنطاوي حذر من هذا المخطط قبل 25 يناير.