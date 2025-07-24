اقتحام السفارات المصرية في الخارج.. بكري يكشف مخطط الإخوان لتشويه سمعة مصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تفسيري لما يجري الآن من هجمات على السفارات المصرية، ومنزل السفير المصري في بريطانيا، واقتحام أحد المتطرفين لمبنى السفارة المصرية في هولندا، يدفعنا للتوقف أمام عدة أمور هامة".

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن "الأمر الأول تحدثت عنه منذ أسبوعين، وحذرت من مؤامرة تحاك خيوطها من الداخل والخارج، هدفها التحريض ضد مصر، وبث الفرقة بين أبناء الشعب، من خلال نشر معلومات كاذبة وادعاءات مغلوطة، تثير القلاقل في الداخل وتحرض على نظام الحكم".

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن "مصر قدمت 80% من المساعدات التي دخلت القطاع سابقًا، وهذه المساعدات قدمتها القوات المسلحة، والمجتمع المدني، وكل الجهات المعنية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأشار مصطفى بكري إلى أنه "دعونا نفترض أن مصر تجاهلت احتلال إسرائيل لمعبر رفح، وأرسلت عددًا من السيارات والمساعدات للدخول دون تنسيق مع الطرف الآخر، فماذا سيحدث؟ إسرائيل ستقصف وتمنع الدخول، ومصر بالتأكيد لن تصمت، وبالتالي فإن الأمور ستشتعل، وكل السيناريوهات ستكون مطروحة".