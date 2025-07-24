بكري: مصر مارست ضغوطا شديدة لإدخال شاحنات المساعدات لقطاع غزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي لم يقبل بالضغوط أو المغريات من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وكان موقفه واضح وداعم للقضية الفلسطينية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر قدمت 80% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدا أن كل الجهات الامنية بتوجيهات الرئيس السيسي عملت على إرسال تلك المساعدات.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها، مؤكدا أن المعبر مغلق ومحتل من الجانب الفلسطيني، وعلى الرغم من ذلك مصر مارست ضغوط شديدة من أجل إدخال 180 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.