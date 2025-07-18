مصطفى بكري: حديث الرئيس السيسي عن مخطط التهجير واضح ولا يقبل النقاش

قال الإعلامي مصطفى بكري إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مخطط التهجير واضح ولا يقبل النقاش، ومهما حدثنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمريكا مولت سد النهضة، فإن تصريحات ترامب تكشف عن هدف أمريكا من ذلك".

وأضاف مصطفى بكري: “نحن أمة عربية واحدة، دافع عنها الزعيم جمال عبد الناصر، وكان يعرف من معنا ومن ضدنا منذ بداية تولية الحكم في مصر”.

الدفاع عن القضية الفلسطينية

وتابع الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”: “كان يتحدث عن الحياد ويدافع عن القضية الفلسطينية، وتباد النساء والشيوخ وتمنع مقومات الحياة، والآن يريدون أن يدقعوا بهم إلى الحدود المصرية”.