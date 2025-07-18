مصطفى بكري يكشف الهدف الأساسي من الأحداث السورية الجارية

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت القائمة النهائية لأسماء المرشحين لمجلس الشيوخ، لافتا إلى استبعاد 41 مرشحا، ليكون عدد المرشحين 428 مرشحا، وقائمة واحدة تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

ما يجرى في سوريا

انتقل الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” إلى ما يجرى في سوريا، موضحا أن ما يحدث أمر يجعلنا نتوقف ونتساءل، لافتا إلى وقوع مواجهات اليوم.

الهدف هو نزع السلاح

وأكد على ان الهدف هو نزع السلاح، وهناك ترتيبات تجري لتوقيع اتفاق تطبيع بين الحكومة الانتقالية السورية وإسرائيل، مشيرا إلى إجراء عددا من اللقاءات بين القيادات السورية وإسرائيل.