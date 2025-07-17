مصطفى بكري: الرئيس السيسي لن يسمح بإهانة كبار السن بسبب قانون الإيجار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير من أجل الوطن، وذلك من أجل مستقبل أجيالنا القادمة وأحفادنا، مشيرا إلى أن الدولة قامت بانجازات ومشروعات في كل المجالات الصناعية والزراعية والبنية التحتية وحياة كريمة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشعب المصري شعب واعي ويعلم أن الوطن مستهدف ومحاط بحزام من النار من كل الإتجاهات.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي انحاز للشعب المصري في 30 يونيو و3 يوليو، مؤكدا أن الرئيس تصدى بنفسه وحمى مؤسسات الدولة منذ أن تولى منصب وزير الدفاع وما بعدها حتى أصبح رئيسا للجمهورية.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس السيسي لن يسمح بإهانة كبار السن بسبب قانون الإيجار.

