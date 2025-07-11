يا ويل اللي يقرب منها.. مصطفى بكري: مصر أرض السلام وستظل صامدة

شدد الإعلامي مصطفى بكري على أن هناك محاولات لتفكيك الاصطفاف الوطني وتشويه صورة القيادة، عبر سيل من الأكاذيب والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب استغلال الأزمات الاقتصادية لتأليب الناس على النظام.

وأضاف أن الجهات التي تحرك هذه المؤامرة، تدفع باتجاه تفجير الشارع والدعوة لانتخابات مبكرة ثم فرض بديل يخدم مصالحها.

جبال سيناء والبحر الأحمر

واصل بكري: “مصر هي الماضي، هي الحاضر، هي المستقبل، هي قريتنا، هي مدينتنا، هي نجعنا، هي الحارة والشوارع، هي البشر والناس، هي الدنيا وما فيها، اوعوا تاخدكم المشاكل، مصر عظيمة وهتفضل عظيمة، مصر عظيمة بشعبها، بمؤسساتها، بجيشها، بشرطتها، بقيادتها، مصر هتفضل واقفة وصامدة، مصر هتفضل صامدة زي جبال سينا والبحر الأحمر وأسوان، هي أرض التسامح والسلام، لكن اللي هيقرب منها يا ويله وسواد ليله”.