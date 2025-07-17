معجزة الطرق.. ماذا قال الرئيس اليمني لـ مصطفى بكري عن البنية التحتية في مصر؟

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس اليمني رشاد العليمي تحدّث بإعجاب عن العاصمة الإدارية، وكيف انبهر بها خلال زيارته الأولى لمصر، كما وصف شبكة الطرق بأنها معجزة مصرية، وقال: إزاي عملتوا 14 ألف كيلومتر بين إنشاء وتطوير؟.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لمس خلال زيارته إلى مدينة عدن في اليمن، تقديرًا كبيرًا من المسؤولين اليمنيين للتجربة المصرية في البنية التحتية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى إشادة واضحة بالرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره في حماية الدولة المصرية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أعرب المسؤولون اليمنيون عن إعجابهم بما تشهده مصر من مشروعات تنموية كبرى، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والطرق القومية.