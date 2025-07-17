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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مصطفى بكري: قدمنا الشهداء وواجهنا التشكيك في كافة إنجازات الدولة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القيادة السياسية استطاعت القضاء على المؤامرات، والإرهاب في وقت واحد، مشيرا إلى أننا نتذكر جميعا ما قامت به الجماعة الإرهابية في مصر.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، قدمنا الشهداء وواجهنا التشكيك في كافة الإنجازات التي تمت في الدولة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الصمود والتصدي للأكاذيب وحروب الجيل الرابع، والشائعات التي تحيط بالدولة المصرية ضرورة وطنية. 

وواصل بكري: “مصر هي الماضي، هي الحاضر، هي المستقبل، هي قريتنا، هي مدينتنا، هي نجعنا، هي الحارة والشوارع، هي البشر والناس، هي الدنيا وما فيها، اوعوا تاخدكم المشاكل، مصر عظيمة وهتفضل عظيمة، مصر عظيمة بشعبها، بمؤسساتها، بجيشها، بشرطتها، بقيادتها، مصر هتفضل واقفة وصامدة، مصر هتفضل صامدة زي جبال سينا والبحر الأحمر وأسوان، هي أرض التسامح والسلام، لكن اللي هيقرب منها يا ويله وسواد ليله”.

مصطفى بكري القيادة السياسية المؤامرات الأرهاب الجماعة الإرهابية

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