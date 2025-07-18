حزب الوفد مذكور في القرآن..أول رد من عبدالسند يمامة بشأن تصريحه المثير

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بيانآ توضيحيآ حول ما أثير عقب لقاء مع الكاتب الصحفي مصطفي بكري في برنامج حقائق وأسرار حول قوله بأن حزب الوفد ذكر في القرآن .



وقال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، إنه لاعلاقة لحزب الوفد بالقرآن الكريم، وأنه هنا يتحدث عن الوفد لفظآ وانه لاعلاقة بالمرة لحزب الوفد من حيث النشأة والطبيعة بما جاء في الآية التي تتحدث عن مشهد يوم القيامة وهي الآية ٨٦ من سورة مريم ، والتي تقول "يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا" وهو مشهد خاص بمنزله المتقين والأية اللاحقة تقول "ونسوق المجرمين الي جهنم وردا" متحدثة عن مصير المجرمين .



وأكد "يمامة" أن ماحدث هو تصيد لكلمة مقصودة لفظآ وليس لها علاقة بالحزب كحزب سياسي، وجاءت بعد ختام الحوار بالكامل ومناقشة قضايا سياسية جادة تتعلق بالوفد كحزب سياسي والدولة المصرية وكنت أتمني أن تدور النقاشات حولها بدلآ من التأويل في غير محله.