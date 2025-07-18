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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: نحن أمام مخطط واضح لتهجير الفلسطينيين

مصطفى بكري
مصطفى بكري
قسم التوك شو

علق الإعلامي مصطفى بكري على الأحداث الجارية؛ قائلا: “كأن نذر الحرب قد بدأت، وأن التقسيم خطر شديد على المنطقة العربية، وأن التقسيم ليس خطر فقط على سوريا، بل خطر على الأمن القومي بالأساس”.

الحدود المصرية

وشدد الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”: “يجب أن يعلم الجميع أننا أمام مخطط واضح لتهجير الفلسطينيين على الحدود المصرية، وعلينا أن ننتبه أننا أمام لحظة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية، ويجب الاصطفاف خلف القيادة”.

وأكد “بكري”: “نحن المعنيين بالأساس بما يجرى، نحن كعرب وأمة عربية آن لنا أن نفيق من كل ما يجري”.

مصطفى بكري المنطقة العربية سوريا الأمن القومي الأمة العربية

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