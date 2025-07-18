مصطفى بكري: التاريخ سيكتب فصولا نفخر بها لصمودنا أمام المخططات الصهيونية

قال الإعلامي مصطفى بكري: “نحن أمة عربية واحدة، دافع عنها الزعيم جمال عبد الناصر، وكان يعرف من معنا ومن ضدنا منذ بداية تولية الحكم في مصر”.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”: “كان يتحدث عن الحياد ويدافع عن القضية الفلسطينية، وتباد النساء والشيوخ وتمنع مقومات الحياة، والآن يريدون أن يدقعوا بهم إلى الحدود المصرية”.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري: “هذا شعب عظيم وجزء من الأمة العربية، الصهاينة لن يتركوا هذه الأمة ولن يؤمنوا بالسلام، إسرائيل تعلم أن الأمن القومي المصري يحرسه أسود لا تعرف طرق التفرقة”.

فصورا نفخر بها

وقال “بكري”: “سيكتب التاريخ فصولا نفخر بها أننا استطعنا أن نقف ونصمد أمام هذه الهجمة الصهيونية”.