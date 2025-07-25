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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هندسة القاهرة تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة 2025 | تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

تنظم كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد الكلية، يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين (28,29يوليو الجارى)، من10صباحا حتى 2ظهرا بقاعة المؤتمرات بالكلية، اللقاء التعريفي المفتوح لطلاب شهادات الثانوية العامة والشهادات المعادلة وأولياء أمورهم، لتعريفهم بالبرامج التخصصية بالكلية بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2025/2026، والتي يبلغ عددها 15 برنامجًا تشمل مجالات هندسية متقدمة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة تسعى باستمرار إلى تطوير منظومتها التعليمية بما يواكب التحولات العالمية في أساليب وطرق التعليم والهندسة التكنولوجية، مشيرًا إلى أن البرامج التخصصية بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة تمثل نموذجًا للتعليم المتطور الذي يعتمد على التخصص الدقيق والربط المباشر بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن اليوم التعريفي بمثابة منصة تواصل مباشرة بين الكلية والطلاب الجدد وأولياء أمورهم، ويستهدف عرض مميزات البرامج التخصصية بنظام الساعات المعتمدة، والتي تتميز بمرونة المناهج، والاعتماد على التدريب العملي، والتواصل المستمر مع قطاع الصناعة، لافتًا إلى أن كلية الهندسة بالجامعة تقدم برامج في تخصصات مبتكرة تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إلى أن اليوم الأول يتضمن التعريف ببرامج هندسة بيانات الرعاية الطبية والصحية (BDE)، وهندسة الاتصالات والحاسبات (CCE)، وهندسة الطاقة الكهربية (EEE)، وهندسة الميكاترونيكس (MME)، مضيفًا أن اليوم الثاني يتضمن التعريف ببرامج هندسة وتكنولوجيا العمارة (AET)، والهندسة المدنية (CEM+STE)، والهندسة الميكانيكية (IEM+MDE+SEE)، وهندسة وإدارة الطيران (AEM).

وأضاف عميد كلية الهندسة، أن البرامج التخصصية بنظام الساعات المعتمدة تمثل نقلة نوعية في التعليم الهندسي داخل جامعة القاهرة، فهي مصممة وفق معايير أكاديمية دولية وتُعزز من قدرات الطلاب على التفكير النقدي والابتكار والعمل الجماعي، مؤكدًا حرص الكلية علي تأهيل خريجيها للمنافسة بقوة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال محتوى أكاديمي متطور، وتدريب عملي مكثف، وشراكات فعالة مع مؤسسات الصناعة والتكنولوجيا، لافتًا إلي حرص الكلية  على تحديث المناهج وربطها بالواقع العملي، إيمانًا بأن الجودة الأكاديمية تبدأ من وضوح الرؤية وصدق التوجه نحو التميز

ومن جهته، قال الدكتور محمد أنور نائب المنسق العام لمنصة البرامج التخصصية بكلية الهندسة، إن اللقاء التعريفي المفتوح يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة علي مدار اليومين والتي تبدأ بمحاضرة تعريفية عن نظام الساعات المعتمدة في برامج التعليم الجامعي وذلك من خلال فريق الإدارة (المنسق العام للبرامج التخصصية ونائبه)، يعقبه  تقديم عرض تعريفي لكل برنامج من البرامج الخمسة عشر التي تقدمها الكلية من خلال المنسق الأكاديمي لكل برنامج، مضيفًا  أن الجزء الثاني من اليوم التعريفي يتضمن كلمة لأحد خريجي البرامج التخصصية يستعرض خلالها ملخص خبرته خلال مرحلة دراسته بالبرامج التخصصية بالكلية، يليه عقد لقاء مفتوح بين الحضور والمنسقين الأكاديميين للرد على استفسارات الحضور.

كلية الهندسة بجامعة القاهرة جامعة القاهرة القاهرة

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