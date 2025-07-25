قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشوط الواحد 60 دقيقة.. الزمالك يعلن تشكيل الفريق لمواجهة دجلة وديا
الأرصاد تصدم المواطنين بشأن الموجة الحارة .. وتحذير عاجل من طقس السبت
غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
سباق أوروبي على ضم إبراهيما كوناتي.. برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ في الصورة
الوسطاء يواصلون التواصل مع إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة
التعليم العالي: 100 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات
بديل وسام أبو علي.. هل يتعاقد الأهلي مع مهاجم الدوري الفرنسي؟
الإسماعيلي يعلن تجديد عقد إبراهيم عبد العال
هل تُحسب صلاة الجمعة جماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟.. إليك الحكم بالتفصيل
الأونروا: الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة مكلف وخطير ولا يغني عن الإغاثة البرية
الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم
جهود مصرية مكثفة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: 100 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام ٢٠٢٥، بلغ حتى الآن 100 ألف طالب وطالبة.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg

وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٥.

وفيما يلي قائمة الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

١. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

٢. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور)

٣. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان

٤. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان

٥. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا

٦. كليات علوم الرياضة

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويُهيب مكتب التنسيق بأبنائنا الطلاب سرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيتم غلقه في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يوليو الجاري، إيذانًا بانتهاء مرحلة تسجيل اختبارات القدرات.

وحرصًا من الوزارة على دعم الطلاب خلال هذه المرحلة، وفّرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة مجموعة من الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية المنشورة على صفحات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني، عبر الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب الوزارة على فيسبوك

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب الوزارة على إنستجرام

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب الوزارة على منصة إكس

https://x.com/Mohesregypt

● حساب الوزارة على منصة ثريدز

https://www.threads.net/@mohesregypt

تنسيق الجامعات 2025 اختبارات القدرات 2025 التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

لحق بأبنائه الـ 6.. وفاة والد ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط الجامعي

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

ابراهيم الكرداني

سكاكين بتقطعني.. إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

المانجو

أسعار المانجو تفاجئ الجميع اليوم الجمعة| كم يصل سعر الكيلو؟

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.. رابط مباشر لبوابة الأزهر الإلكترونية

اطفال المنيا

بسبب مبيد حشري.. وفاة 6 أطفال بتسمم في المنيا

ترشيحاتنا

قطاع غزة

طبيب متطوع في غزة: نجري عمليات جراحية وبتر للأطراف دون مواد تخدير

صورة أرشيفية

أخبار التوك شو| الأرصاد تحذر من ذروة الطقس الحار.. دخول 161 شاحنة مساعدات إلى غزة

صورة أرشيفية

نور شواف: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وسياسة تجويع ممنهجة

بالصور

أول ظهور لبطلة فيديو الخيانة الزوجية .. بدون خاتم زواجها

ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية
ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية
ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية

علاج ثوري لسرطان الثدي.. أخر تطورات توصل إليها العلم تطيل العمر وتمنع تفاقم المرض

أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%
أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%
أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%

شئون البيئة بالشرقية يجتمع بالرائدات الريفيات للتصدى لظاهرة السحابة السوداء | صور

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
تضامن الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| وفاة 6 أطفال بمبيد حشري في المنيا .. كيف تداهم السكتة القلبية كبار السن

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد