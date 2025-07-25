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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم العالي: أهم ما يبحث عنه الطالب اليوم ضمان فرصة عمل بعد التخرج

الدكتور عادل عبد الغفار
الدكتور عادل عبد الغفار
محمد البدوي

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبد الغفار على أن نجاح الجامعات دفع القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بإنشاء جامعات تكنولوجية، خاصةً تلك المرتبطة بالمصانع، موضحًا أن المناهج في هذه الجامعات تُعد بالتعاون مع القطاع الصناعي لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأشار خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد إلى أن «أهم ما يبحث عنه الطالب اليوم هو ضمان فرصة عمل بعد التخرج، وهو ما تستهدفه الدولة من خلال هذا التوسع النوعي في التعليم الجامعي والتكنولوجي».

 منظومة التعليم الجامعي

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن منظومة التعليم الجامعي في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الكم أو الكيف.

التعليم العالي جامعات تكنولوجية القطاع الخاص وزارة التعليم العالي عادل عبد الغفار

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