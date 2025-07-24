التعليم العالي: تضاعف عدد الجامعات ومفاهيم جديدة لـ كليات القمة

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن منظومة التعليم الجامعي في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الكم أو الكيف.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، أن عدد الجامعات في مصر تضاعف بشكل ملحوظ، حيث كانت البلاد تضم نحو 50 جامعة قبل عقد من الزمان، بينما وصل العدد اليوم إلى 128 جامعة، مشيرًا إلى أن هذا التوسع لم يقتصر فقط على الأعداد، بل شمل أيضًا إدخال تخصصات علمية جديدة مواكبة للتطورات المتسارعة في سوق العمل الدولي.

كليات القمة

وأضاف أن «المفاهيم التقليدية بشأن كليات القمة بدأت في التغير لدى الطلاب وأولياء الأمور»، مؤكدًا أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالتعليم التكنولوجي، حيث بدأت بثلاث جامعات تكنولوجية، وارتفع العدد اليوم إلى 14 جامعة، تشهد إقبالًا متزايدًا لدرجة وجود قوائم انتظار.