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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منتخب جامعات مصر للتايكوندو يحصد فضية دورة الجامعات بألمانيا برعاية وزيري التعليم العالي والشباب

منتخب جامعات مصر للتايكواندو
منتخب جامعات مصر للتايكواندو
نهلة الشربيني

حقق منتخب جامعات مصر للتايكوندو – كيروجي فرق مختلط – إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الرياضة الجامعية المصرية، وذلك برعاية كل من د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، وبإشراف كل من د.أحمد كامل مهدي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، ورئيس بعثة الاتحاد الرياضي للجامعات المشاركة في دورة الألعاب الصيفية للجامعات بألمانيا، ود.عمرو علام أمين صندوق الاتحاد الرياضي للجامعات والوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

فقد نجح كل من آية شحاتة، ويحيى حسن، وعبدالله عصام، ونادين عمرو، (لاعبي منتخب مصر للتايكوندو) في التتويج بالميدالية الفضية ضمن منافسات دورة الألعاب الجامعية العالمية – راين روهر 2025 المقامة في ألمانيا، وذلك بعد أداء بطولي ومشرف في المباراة النهائية أمام منتخب أوزبكستان. 

ومن جانبه هنأ د.أيمن عاشور منتخب جامعات مصر للتايكوندو بهذا الفوز المستحق، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس قوة الرياضة الجامعية المصرية، وتفوق أبطالها على الساحة الدولية، ويعد دليلاً واضحًا على الجهد الكبير والمثمر الذي تبذله الدولة، ممثلة في مؤسساتها التعليمية والرياضية؛ لدعم الرياضة الجامعية، وتوفير كل سبل النجاح والتميز لطلابنا الرياضيين، موجهًا الشكر لكل من ساهم في هذا النجاح.

جدير بالذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات يشارك في هذه الدورة ببعثة رسمية مكونة من 36 طالبًا وطالبة، يتنافسون في مسابقات (التايكوندو، ألعاب القوي، الجمباز، كرة السلة ٣X٣ ، الريشة الطائرة) وذلك خلال الفترة من (16- 26) يوليو الجاري.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي

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