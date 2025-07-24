التعليم العالي: ننتظر وصول نتيجة الثانوية العامة رسميا لمكتب التنسيق

أكد الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم العالي بوزارة التعليم العالي: “ننتظر ارسال وزارة التربية والتعليم لـ نتيجة الثانوية العامة رسميا على سي دي لمكتب التنسيق، بحيث يتم أخذها وبدء تحليلها وإخراج التكراري فى كل شعبة، سواء شعبة علمي علوم أو رياضة أو الأدبي”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه بناءا على هذا التكرارى نستطيع تحديد الحد الادني لكل شعبة بالنسبة للمرحلة الأولي.

ونصح الطلاب بالتركيز فى الرغبات الخاصة به، ويعطي أولوية الرغبة التي تميل إلى قدراته وإمكانياته، معقبا: “مش لازم أدخل كلية قمة هذا الأمر لم يعد موجود الأن، وهناك تخصصات كثيرة دخلت، أختار التخصص التي تريد التميز بها”.

وأشار إلى أن استمارة النجاح هي الركيزة الأساسية للتقديم واختيار الرغبات بمكتب التنسيق.