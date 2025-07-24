التعليم العالي: 92 كلية حاسبات بمصر .. وطفرة في التخصصات الرقمية الحديثة

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة شهدت توسعًا ملحوظًا في مجال كليات الحاسبات والمعلومات، حيث بلغ عدد الكليات 92 كلية على مستوى الجمهورية، تضم تخصصات وأقسامًا متعددة، ويصل عدد الطلاب الملتحقين بها إلى نحو 112 ألف طالب.

التوجه العام نحو الرقمنة

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، أن هذا الإقبال الكبير يعكس الطفرة التي يشهدها هذا التخصص، نتيجة التوجه العام نحو الرقمنة سواء على مستوى الدولة المصرية أو في الأسواق العالمية، مشددًا على أن هذا المجال بات من أبرز القطاعات الواعدة في سوق العمل.

البرامج الدراسية الجديدة

وفي رسالته للطلاب الحاصلين على مجموع مرتفع في الثانوية العامة، نصح الدكتور عبدالغفار بضرورة الاطلاع على مواقع الجامعات المصرية المختلفة قبل بدء مرحلة التنسيق، من أجل التعرف على البرامج الدراسية الجديدة المتاحة.

وأشار إلى أن «نظام البرامج الدراسية» أصبح النموذج الأحدث للتدريس في الجامعات المصرية، ويتميز بوجود تخصصات بينية تجمع بين أكثر من مجال علمي، مؤكدًا أن تلك التخصصات الجديدة ترتبط بشكل وثيق باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

واختتم عبدالغفار نصيحته للطلاب قائلًا: «تأنَّ في اختيارك، واطلع على البرامج الحديثة والتخصصات البينية، وناقش مع أسرتك، لكن في النهاية، الذي يصنع النجاح الحقيقي هو أن تحب التخصص الذي التحقت به».