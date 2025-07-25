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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صور أبناء أحمد عز وزينة الحقيقين| شاهد

زينة مع طفلين
زينة مع طفلين

أثارت  النجمة  زينة حالة من الجدل الكبير  على مواقع التواصل الاجتماعي و أصبحت حديث الساعة خلال ساعة الماضية خاصة بعد ظهورها بصورة حديثة وهي تحتضن طفلين في إحدي المناسبات الرياضية. 

 وأكد  الكثيرون أن الطفلين الظاهرين معها هما توأمها من الفنان أحمد عز، في أول ظهور علني لهما أمام الجمهور منذ ولادتهما.


وتحرص زينة منذ سنوات على إبعاد توأميها التام عن الكاميرات والأضواء إلا أنها هي أو أحمد عز لم يؤكدا أو ينفيا ما تم تداوله .

صدى البلد تواصل مع مصادر خاصة و حصل  علي الصورة الحقيقة لأبنائها.


وأكد المصدر  أن الصورة المنتشرة ليست للتوأمين "زين الدين وعز الدين أحمد عز " وما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة.

وتابع أن أسرة الطفلين المتداولين علي مواقع التواصل الاجتماعي أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الصورة الذين قاموا بنشرها بهذه الطريقة..


وقال المصدر إن زينة مندهشة من كم الأطفال والصور التي ظهرت منذ ولادة أبنائها مضيفة: أنا حابه ولادي بس لو انتوا مصممين تختاروا لي ولاد تانيه مافيش مشكلة كلهم ولادي.

نجل عز وزينة 
النجمة زينة مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة زينة احمد عز

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