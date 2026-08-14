رئيس بلدية قصرة يطالب بتدخل دولي عاجل لنصرة الشعب الفلسطيني

طالب رئيس بلدية "قصرة" في الضفة الغربية عبد العظيم الوادي، بتدخل دولي عاجل لنصرة الشعب الفلسطيني، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن ممارسات المستوطنين وجرائمهم بحق الفلسطينيين.

وأوضح الوادي - في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم / الجمعة / - أن هناك ثلاث عائلات فلسطينية في منطقة جبل رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس لازالت تواجه ظروفا إنسانية وميدانية صعبة، في ظل حصار متواصل تفرضه قوات الاحتلال والمستوطنون، وسط قطع المياه والكهرباء وإغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى منازلهم.

وأشار إلى استشهاد 11 مواطنا فلسطينيا بينهم 4 أطفال جراء التصعيد الإسرائيلي على بلدة قصرة بمدينة نابلس، محذرا في الوقت ذاته من تفاقم الأوضاع مع استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المتضررين داخل البلدة.

وأضاف رئيس بلدية قصرة أن الوضع الميداني في البلدة، وخاصة في منطقة جبل رأس العين، خطير للغاية، مؤكدا أن العائلات المحاصرة محرومة من أبسط الخدمات الأساسية، موضحا أن هذا التصعيد يستهدف التوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية.