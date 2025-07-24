فخورة بيك.. يسرا تهنئ أحمد عز في عيد ميلاده

هنأت الفنانة يسرا، الفنان أحمد عز بمناسبة عيد ميلاده، ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت يسرا عبر الاستوري: “كل سنة وانت طيب يا عز ربنا يفرح قلبك دايما ويزيدك نجاح فوق نجاح فخورة بيك وبحبك جدا”.

إطلالة يسرا في باريس

من جانب آخر، حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدهل في باريس.

وتألقت يسرا في الصور بإطلالة شتوية غريبة، حيث ظهرت مرتدية معطف طويل ذا أكمام طويلة باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت يسرا حذاء أنيق باللون الأسود مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، تزينت ببعض القطع البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.