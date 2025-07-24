حماقي يخطف الأنظار مع ابنته في أحدث ظهور .. شاهد

شارك الفنان محمد حماقي، صورا جديدة في أحدث ظهور من الساحل الشمالي، رفقة زوجته وبنته.

وخطفت ابنته فاطمة الأنظار بجمالها وعفويتها، ورأي البعض الشبه الكبير بينها ووالدها محمد حماقي.

محمد حماقي

حماقي وأسرته

من جانب آخر، أعلن مهرجان مراسي "ليالي مراسي" الذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر، جدول حفلاته في شهر أغسطس المقبل.

ويقدم الليلة الأولى من حفلات شهر أغسطس المطرب اللبناني راغب علامة وأيضًا المطربة الشعبية أمينة وذلك يوم السبت الموافق 2 أغسطس.

ويختتم جدول حفلات مهرجان مراسي "ليالي مراسي" في شهر أغسطس، مع النجمين نانسي عجرم ومحمد حماقي يوم السبت الموافق 30 أغسطس.



يذكر أن مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية.