طلاق أحمد فهمي من زوجته أميرة فراج.. تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى أخبارا تفيد بانفصال أميرة فراج عن الفنان أحمد فهمي خلال الساعات الأخيرة .

أعلنت أميرة فراج خبر طلاقها رسميًا من أحمد فهمي، وذلك بعد ساعات من انتشار الشائعات حول انفصالهما ، وضعت أميرة حدًا للتكهنات.

وأكدت أميرة في تصريحات لـET بالعربي أن الطلاق تم بهدوء، وبشكل ودي، مع استمرار الاحترام المتبادل بينها وبين أحمد فهمي.



تعود بداية قصة الحب بين الفنان أحمد فهمي والمطربة أميرة فراج إلى لقائهما الأول داخل دار الأوبرا المصرية، حين كان عازفا للكمان في الأوركسترا، وكانت أميرة تشارك في الكورال ضمن فرقة المايسترو سليم سحاب.

كانت لا تزال في السابعة عشرة من عمرها، لكن اللقاء كان كافيًا لتبدأ بينهما علاقة مميزة تطورت تدريجيًا إلى خطوبة دامت أربع سنوات، ثم زواج مبني على التفاهم والمودة.

رُزق الزوجان بابنهما “عمر”، ما دفع أميرة إلى الابتعاد مؤقتًا عن الغناء، خاصة بعد وفاة والدتها، وهو ما شكّل مرحلة حساسة في حياتها.

رغم ما أثير من شائعات حول منع أحمد لها من الغناء، أكّد كلاهما أن القرار كان نابعًا من رغبة أميرة في التفرغ لعائلتها، مع دعم كامل من زوجها الذي لطالما عبّر عن إعجابه بموهبتها واحترامه لاختياراتها.

ومع استقرار حياتهما العائلية، عادت أميرة فراج إلى الغناء تدريجيًا، وسط تشجيع واضح من أحمد فهمي.