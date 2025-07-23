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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

معتز حسين برفقة أحمد فهمي في "اتنين قهوة"

معتز حسين وأحمد فهمي
معتز حسين وأحمد فهمي
أحمد البهى

يشارك الفنان معتز حسين في بطولة مسلسل اتنين قهوة ، إلى جانب النجم أحمد فهمي والفنانة اللبنانية مرام علي في اولى تجاربها في مصر، ومي القاضي وهبة الأباصيري ومحسن محي الدين ونانسي صلاح وحازم ايهاب وبسنت ابو باشا وإسماعيل فرغلي وغيرهم، حيث يواصل معتز هذه الايام تصوير مشاهده في العمل، المقرر عرضه قريباً ضمن موسم "الأوف سيزون" الحالي.

ويجسد معتز حسين خلال الأحداث شخصية رجل أعمال يدعى "عمرو شرف" يدفعه شغفه للعمل في الإعلام، ومن هنا تبدأ بينه وبين الأبطال الكثير من المفارقات والصراعات، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

يذكر أن معتز حسين شارك من قبل في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة، وحققت أدواره صدى وتفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، أبرزها: الاختيار 2، حكايات بنات 4، ورا كل باب حكاية، الكتيبة ١٠١، طلعت روحي، أبو العروسة، وحكايات جروب العيلة، ومؤخراً موعد مع الماضي على Netflix وغيرها من الأدوار.

معتز حسين الفنان معتز حسين مسلسل اتنين قهوة

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