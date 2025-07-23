بالأحمر …نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت نسرين طافش بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مجسم باللون الاحمر ،مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.



وكانت التونسية نسرين طافش فاجأت جمهورها بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري خارج الوسط الفني، وذلك خلال لقاء أجرته مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل Joy Awards، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.

وقالت نسرين خلال اللقاء: “اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول”.

تصريح نسرين أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.

نبذة عن آخر أعمال نسرين طافش

تحرص الفنانة السورية نسرين طافش على مواصلة تألقها في عالم الفن، حيث تشارك في العديد من الأعمال الفنية التي لقت قبول واستحسان البعض والبعض الآخر قام بالانتقاد.