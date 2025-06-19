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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
سارة عبد الله

شاركت الفنانة نسرين طافش، صورا جدبدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتالقت نسرين طافش بلوك كلاسيكي وارتدت فستان أنيق أوف شولدر، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

نسرين طافش
نسرين طافش

وكانت التونسية نسرين طافش فاجأت جمهورها بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري خارج الوسط الفني، وذلك خلال لقاء أجرته مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل Joy Awards، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.

وقالت نسرين خلال اللقاء: “اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول”.

تصريح نسرين أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.

نبذة عن آخر أعمال نسرين طافش

تحرص الفنانة السورية نسرين طافش على مواصلة تألقها في عالم الفن، حيث تشارك في العديد من الأعمال الفنية التي لقت قبول واستحسان البعض والبعض الآخر قام بالانتقاد.

نسرين طافش انستجرام الفنانة نسرين طافش

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