الليلة.. فرقة موط تعرض "حجر القلب" بالمهرجان الختامي فرق الأقاليم المسرحية

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في التاسعة مساء اليوم، العرض المسرحي "حجر القلب" لفرقة قصر ثقافة موط، في ثاني أيام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السابعة والأربعين، والذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ويستمر حتى 5 يوليو المقبل.

العرض إعداد محمد صالح البحر، وإخراج أسامة عبد الرؤوف، وأحداثه مستوحاة من رواية "خالتي صفية والدير" للكاتب الكبير بهاء طاهر، وتدور أحداثه حول "صفية" التى أحبت "حربي"، وكان يبادلها هو الآخر نفس الشعور، ولكن تتغير الظروف ويتحول الحب إلى كراهية، وتقسو صفية على حربي، وتتصاعد الأحداث بتخطيطها للانتقام منه.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الـ47" يقام بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، مدير المهرجان الكاتب سامح عثمان، وينفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وتتكون لجنة التحكيم من: مهندس الديكور حازم شبل، والناقد المسرحي الدكتور محمد سمير الخطيب، والموسيقار الدكتور طارق مهران، والمخرج الدكتور سيد خاطر، والمخرج أحمد البنهاوي.

ويشارك في المهرجان 26 عرضا مسرحيا من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، تقدم بالمجان للجمهور على مسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصاحبها نشرة يومية.