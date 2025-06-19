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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد فراج مسئول عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته فى «كتالوج»

الفنان محمد فراج و الفنانة ريهام عبد الغفور
الفنان محمد فراج و الفنانة ريهام عبد الغفور
أوركيد سامي

طرحت إحدى المنصات  الإعلان التشويقي لمسلسل “كتالوج”، بطولة النجم محمد فراج وريهام عبد الغفور، والذى سيعرض على المنصة 17 يوليو المقبل، والمكون من 10 حلقات وسط توقعات بنجاح العمل بشكل كبير وقت عرضه نسبة للكيمياء التى تجمع بطليه.

قصة مسلسل “كتالوج”

مسلسل “كتالوج” دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور حول يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسئولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليلا ومنارة تعيده إلى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

أبطال مسلسل “كتالوج”

مسلسل “كتالوج” بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل كتالوج من إنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، والذى قدم الكثير من الأعمال الناجحة منها، مسلسل موضوع عائلي، وفيلم وقفة رجالة، وبرنامج فضفضت أوى الذى يعرض حالياً على منصة Watch it الرقمية ويحظى بالكثير من المشاهدات والنجاح الكبير لاختلافه عن البرامج الحوارية المعتادة.

https://www.facebook.com/watch/?v=1805002216778112&t=0

اخبار الفن نجوم الفن محمد فراج ريهام عبد الغفور

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