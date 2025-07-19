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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من المسجد النبوي.. نسرين طافش بالحجاب في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
أحمد البهى

نشرت الفنانة نسرين طافش عبر صفحتها علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، صورة لها بالحجاب من المسجد النبوي . 

وقالت نسرين طافش:  وإن سألت عن الجمال فلن ترى كجمال المدينة يا رب السلام والأمان لكل الناس، جمعة مباركة. 

وكان آخر أعمال نسرين طافش هو فيلم" الدشاش"، والذي عرض خلال الفترة الماضية. 

فيلم الدشاش

وتدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، ويتم تصويره بين مصر والمغرب، موعد تصوير مسلسل الدشاش لـ محمد سعد.

والفيلم من بطولة محمد سعد، زينة، نسرين طافس، نسرين أمين، وليد فواز، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، رشوان توفيق، ومحمد يوسف أوزو، ومن تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

نسرين طافش الفنانة نسرين طافش المسجد النبوي

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