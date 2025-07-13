شاهد.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة مثيرة في اليونان

حرصت الفنانة نسرين طافش، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة خلال إجازاتها في اليونان.





إطلالة نسرين طافش في اليونان

تألقت نسرين طافش بإطلالة صيفية ملفتة، حيث ظهرت مرتدية شورت قصير للغاية باللون الأبيض مع توب بنفس اللون مما منحها إطلالة متناسقة مع الأجواء الصيفية.

وظهرت نسرين طافش حافية القدمين، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بتسريحة شعر الضفيرة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها مما كشف عن جمالها.