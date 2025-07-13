5 عادات عليك الإقلاع عنها قبل سن الأربعين لتعيش حياة أطول

سرد طبيب قلب أمريكي خمسة أمور مهمة يجب مراعاتها لحياة أطول وأكثر صحة إذا بلغت الأربعين، ومن هذه الأمور الإقلاع عن التدخين والكحول والمخدرات، وزيادة التمارين الرياضية، وتناول طعام صحي، وهي بعض النصائح التي يقدمها الدكتور إيفان ليفين.

يُقال إن الحياة تبدأ في الأربعين، ولكن للاستمتاع بها، يعتقد الخبراء أن هناك بعض الخيارات الحياتية التي يجب اتخاذها للوصول إلى هذه المرحلة.

كشف طبيب القلب الأمريكي الدكتور إيفان ليفين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن خمسة أمور يجب التخلص منها لتعيش حياة سعيدة وصحية.



عادات عليك الإقلاع عنها قبل سن الأربعين لتعيش حياة أفضل وأطول

للتغلب على احتمال الإصابة بمختلف أنواع العدوى والحالات والأمراض، يقترح الدكتور ليفين إعادة النظر في بعض الأنشطة الشائعة التي يمارسها الكثير منا، وقال في فيديو: "خمسة أشياء يجب التوقف عنها بحلول سن الأربعين، مع أن الأوان لم يفت للتوقف".

-الإقلاع عن التدخين

في حين أن الآثار الضارة للتدخين معروفة على نطاق واسع، ينصح الدكتور ليفين متابعيه بأنه بحلول سن الأربعين، إذا كنت مدخنًا، يجب عليك الإقلاع عنه تمامًا.

وقال: "تشير الدراسات إلى أن أعظم شعور بالتدخين يأتي في مرحلة مبكرة من البلوغ، يمكنك عكس معظم مضاعفات التدخين، ولكن لا تنتظر حتى تبلغ الستين - توقف الآن".

تشير الدراسات إلى أن التدخين يُسبب مخاطر جسيمة على صحتك العامة، ففي غضون عشر ثوانٍ من أول نفخة، تصل المواد الكيميائية السامة الموجودة في دخان التبغ إلى دماغك وقلبك وأعضاء أخرى، يُلحق التدخين الضرر بجميع أجزاء جسمك تقريبًا، ويزيد من خطر إصابتك بالعديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان. كما يؤثر التدخين على مظهرك وشعورك، وأموالك، والأشخاص المقربين إليك.

-توقف عن شرب الكحول

ينصح الدكتور ليفين أيضًا بتقليل أو الامتناع تمامًا عن تناول الكحول. وقال: "يزيد الكحول من خطر الإصابة بالسرطان، وخاصةً لدى النساء، من خلال أمراض القلب والرجفان الأذيني". وأضاف: "تناول أكثر من مشروب واحد يوميًا يُشكل خطرًا على الصحة."

يؤثر تناول الكحول، على المدى القصير والطويل، على جوانب مختلفة من صحتك وعافيتك. ووفقًا للخبراء، فبالإضافة إلى ضعف الحكم، ومشاكل التنسيق، وزيادة خطر الحوادث والإصابات، يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية المهددة للحياة، مثل أمراض الكبد، وأمراض القلب، ومشاكل الجهاز الهضمي، وزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، كما يُسهم سوء استخدام الكحول في الإصابة بحالات نفسية مثل الاكتئاب والقلق.

-تعاطي المخدرات

قال الطبيب: "آسف، لكن الماريجوانا هي السبب الثالث". وأوضح: "استخدامها يُعرّضك لتدهور معرفي. كما أنها تزيد من خطر إصابتك بالخرف في مراحل لاحقة من العمر - وبالطبع، أي مخدرات مثل الكوكايين... تلك النفخة التالية... قلبك لم يعد شابًا."

-الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية

وفقًا للدكتور ليفين، يبدو أن الجري لمسافات طويلة وإرهاق نفسك بالتمارين الرياضية مفيد، ولكنه قد يكون كارثيًا على عظامك ومفاصلك مع التقدم في السن. "إن الضغط الشديد على الوركين والركبتين والقدمين، وخاصةً مع التقدم في السن، يزيد من خطر الإصابة بأمراض المفاصل والحاجة إلى استبدالها."

كما أوصى بالتناوب بين هذه الأنشطة عالية الكثافة وأشكال أخرى من التمارين الرياضية التي تتضمن التمدد، مثل اليوغا. "يرتبط الجري لمسافات طويلة أيضًا بارتفاع خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، خاصةً مع التقدم في السن". كما أن تدريبات رفع الأثقال ترفع ضغط الدم مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. لذا، مارس أنشطة تُحسّن القوة والتوازن والمرونة يومين على الأقل أسبوعيًا.



-تناول الوجبات السريعة

يقترح الدكتور ليفين التقليل من تناول الوجبات السريعة والسكرية إذا كنت ترغب في إطالة عمرك. "معذرة، أنت الآن في الأربعين من عمرك - توقف عن تناول كل ما تشتهيه". مع أن قول ذلك قد يكون أسهل من فعله، إلا أنه ينصحك باتباع قواعد بسيطة.

المصدر: timesnownews.