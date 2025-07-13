ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد بذور (حبوب) السمسم.

1. فوائد أكل السمسم للجسم

يحتوي السمسم على العديد من العناصر المعدنية الهامة لصحة الجسم مثل المانجنيز والنحاس والفوسفور والحديد والكالسيوم.

ومن بين فوائد أكل السمسم للجسم أيضاً هو أنه مصدر رائع للبروتين حيث يحتوي على أكثر من 20% من بروتين. وتحتوي حبوب السمسم على قدر كبير للغاية من فيتامين (هـ) الذي يلعب دوراً هاماً في محاربة الأمراض بالجسم.

2. فوائد أكل السمسم للعظام

يحتوي السمسم على الزنك الذي يعمل على تعزيز صحة العظام ويحميها من الهشاشة عند الكبر.

3. خفض الكولسترول

من بين كافة أشهر المكسرات والبذور التي تؤكل، يأتي السمسم كأعلى واحد منهم احتواء على مركبات الفايتوسيترولات والمعروفة بقدرتها الفائقة على خفض معدل الكولسترول في الدم.

4. فوائد أكل السمسم للسكري

تشير الدراسات إلى أن حبوب السمسم يمكن أن تعمل على تحسين فاعلية بعض أدوية السكر.

وترجع فوائد اكل السمسم لمرض السكري إلى المغنيسيوم وبعض المركبات الأخرى التي تساعد في خفض السكر.

5. فوائد أكل السمسم للوجه وللبشرة

تحتوي حبيبات السمسم على العديد من مضادات الأكسدة والتي تعمل بدورها على زيادة نضارة البشرة ونظام المناعة بالجسم.

ويحتوي السمسم على كمية كبيرة من الزنك الذي يساعد في انتاج الكولاجين والذي بدوره يعطي البشرة الليونة اللازمة ويساعد أيضاً في اصلاح انسجة الجسم التالفة.

ويساعد التناول الدوري للسمسم في الوقاية من سرطان الجلد.

6. فوائد أكل السمسم لضغط الدم

من المعروف أن زيت السمسم يعمل على خفض ارتفاع ضغط الدم وتخفيف الإجهاد.

ويحتوي السمسم على مركبات المغنيسيوم المشهور بقدرته الفائقة على خفض ضغط الدم العالي.

7. فوائد السمسم للوقاية من السرطان

عثر العلماء على مركب في حبيبات السمسم تعمل على منع انتشار العديد من أنواع السرطان.

8. فوائد أكل السمسم للهضم

محتوى السمسم العالي من الألياف الغذائية يساعد في تنظيف الأمعاء وعملها بشكل جيد وتنظيم الهضم.

9. فوائد اكل السمسم للشعر

زيت السمسم الذي يستخرج من حبوب السمسم يحتوي على مركبات غذائية ضرورية جداً لصحة جلد الرأس والشعر.

10. فوائد السمسم للاطفال

تدليك الأطفال بزيت السمسم يساعدهم في النوم الهادئ والمريح.

ويساعد أيضاً تدليك الاطفال بزيت السمسم على التخلص من الالتهابات خصوصاً في موضع الحفاضات، كما أنه يساعد في علاج جفاف الجلد.