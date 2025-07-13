نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نيرمين الفقي في أحدث ظهور

ظهرت نيرمين الفقي في أحدث ظهور و هي تمارس الرياضة مما كشف عن رشاقتها ولياقتها البدنية، حيث ارتدت توب قصير ذا أكمام مكشوفة مع ليجن أسود.

تميزت هذه الإطلالة بأنها كشفت عن رشاقة نيرمين الفقي وقوامها المثالي، نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.





ومن الناحية الجمالية، بدت نيرمين الفقي بالشعر المرفوع، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.











